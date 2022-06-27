徐姓男子不滿8旬岳父失智、大小便無法自理，去年7月竟和陳姓妻子將高齡岳父關陽台8天致死，桃檢怒斥泯滅人性，具體求刑25年、20年，但桃園地院法官審理認為，陳翁先天即營養不良、橫紋肌溶解，拘禁非直接致死原因，且夫妻2月即開始照顧老父，關陽台期間也有餵食，認定是心生厭倦、情緒失控所為，2人同被依私行拘禁致死罪判刑12年，全案仍可上訴。

法官調查，陳姓老翁患有中度失智症，四肢無力萎縮、營養不良，徐姓夫妻去年2月2日起將陳翁自醫院接回桃園市楊梅區住處照護，不勘長期照顧壓力，為便於管控，夫妻倆竟從7月22日起，將老父關在臥室陽台，還把門扇上鎖，讓老翁無法隨意離去，期間還不時毆打辱罵，發洩照顧的怨氣。

陳女7月28日早上將食物和飲用水置於陽台後，夫妻倆即外出，直到30日晚間返家，才發現老父已失去生命跡象，送醫仍回天乏術。

法官調查，依解剖鑑定報告和歷年病歷，陳翁本身就有營養不良、橫紋肌溶解症，認為雖然被拘禁施暴，但非直接致死原因，然而夫妻倆拘禁陳翁多日，導致老翁無法就醫治療，最終釀急性腎衰竭死亡，2人行為和陳翁的死仍有因果關係。

法官指出，夫妻倆都坦承打罵和限制陳翁行動，但都否認想致老父於死，法官認為，2人從2月即開始照料父親，是因不堪長期照顧，心生厭倦、情緒失控所為，和一般為情、為財或單純因仇恨而私行拘禁有別，而陳女雖然是對直系血親尊親屬要加重其刑，但她並非居於主導地位，審酌夫妻的教育程度、經濟狀況和犯後態度，2人皆判刑12年。