台南市政府為鼓勵設籍的65歲以上長者及55歲以上原住民施打疫苗追加劑，昨天宣布祭出抽汽機車、金元寶等大獎活動，引發部分已施打追加劑的長者不滿，質疑「之前乖乖施打的人都是笨蛋嗎？」市府從善如流27日宣布，從5月16日起接種的長者，也都將一併納入抽獎對象。

昨天市府在防疫記者會宣布，為鼓勵65歲以上長者及55歲以上具原住民身分的市民施打追加劑疫苗，凡設籍台南市符合上述身分的市民，從6月27日到8月31日完成接種疫苗第一次追加劑，即可參加抽獎活動，獎品有1輛汽車、6輛電動機車、10台環保節能冰箱及100個1錢重金元寶等。

市府「放大招」辦抽獎，立即引發各界的關注。有不少長者詢問，「那裡可以打？」；但也有民眾不滿說，「不是應該鼓勵早打的民眾嗎？為何反而是早打不能抽獎、晚打卻有？」；還有人撂話，指「以後不會鼓勵家中長輩早點去打了，因為晚打才有甜頭，早打的都是笨蛋。」

對此，市府衛生局長許以霖今天表示，將把5月16日之後打第4劑的長者，也全部列入抽獎名單，以示公平。

許以霖還指出，65歲以上長者及55歲以上具原住民身分的市民，在7月31日前接種任一劑次疫苗，可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券或禮品1份，截止期限為今年8月5日。

市長黃偉哲也說，台南市今天新增2503例確診，疫情有往下走的趨勢，目前各年齡層感染新冠肺炎的比率，都低於全國平均數，只有90歲以上長者，全國平均確診比率11.82％，台南市卻是12.22％，超過全國平均，加上長者打疫苗的意願又偏低，因此希望以抽獎方式鼓勵施打，目前長者打疫苗除了可以領快篩試劑及500元獎金外，還能自動參加抽獎。

此外，北部疫情趨緩，中央疫情指揮中心雖放寬部分縣市醫院及長照機構裡探病及訪視的限制，但許以霖認為，經過專家會議討論，因台南疫情仍在高峰，直到7月15日之前，醫院與長照機構仍禁止探視。