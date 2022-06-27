電梯大廠崇友（4506）27日召開股東會，通過配息3.2元，為歷年最佳的股利政策，配息率72.9％，亦為連續五年配息率達七成以上水準，以27日收盤價72.2元計算，現金殖利率為4.4％。

崇友去年營收46.05億元、年增4.8％，為歷年新高，每股純益4.39元、亦為歷史次高，去年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為30.8％、19.3％、16.9％，三率三升，展現營運獲利能力持續向上。崇友表示，去年業績成長主要新梯業務受惠住宅大樓、廠辦等案源需求穩定，去年新梯及汰換出貨認列2,324台，較前一年的2,193台增加，維修保養台數亦穩定成長，去年達3.88萬台。

崇友指出，今年新梯、汰舊換新及維修保養三大業務均保持良好動能，在手訂單仍保持歷年新高水準，未來新梯業務拓展除提升承接大型複合工程標案競爭力、且握有馬來西亞銷售實績，有機會逐步拓展海外業務銷售，汰舊換新業務方面，除了自有品牌老舊電梯汰換之外，並取得其他他廠品牌汰換接單。