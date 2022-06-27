疾病管制署表示，國內新增3例日本腦炎病例，分布在南北不同縣市，分別為屏東縣、新竹縣及嘉義縣，發病日介於6月1日至15日，目前均住院治療中，未發現有地緣關係。疾管署副署長莊人祥表示，此為國內今年第4例日本腦炎個案，目前個案數仍低於往年，但由於日本腦炎診斷較慢，需經2次相隔14天血清檢驗，仍須注意是否有較早發病的個案。

疾管署6月20日公布國內今年首例日本腦炎個案，今天再度公布新增3例，莊人祥表示，個案包括屏東縣屏東市50多歲男性、新竹縣湖口鄉50多歲男性，及嘉義縣民雄鄉40多歲男性，分布在不同縣市，目前未發現有地緣關係。

疾管署表示，屏東縣個案住家及工作地周邊發現有水稻田、豬舍等高風險場所，研判於住家及工作地周邊感染的可能性較高；嘉義縣個案主要於其租屋處、案母住家及工作地活動，其工作地周邊亦有雞舍、牛舍、水稻田及豬舍，研判於工作地周邊感染的可能性較高。

至於新竹縣個案，住家周邊無高風險場所，莊人祥表示，該案曾在潛伏期曾居住於中部縣市，該住家周邊有豬舍及羊舍，但該縣市目前尚無日本腦炎個案，感染源待進一步釐清。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為新竹縣、嘉義縣、臺南市及屏東縣各1例；2018至2021年全國同期確定病例數分別為21、12、7及13例；以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

疾管署指出，臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。在臺灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。