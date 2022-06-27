台北市副市長黃珊珊日前視察福華廣場及華榮市場，民眾黨議員參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇緊跟在旁，遭議員炮轟行政不中立、濫用行政資源。北市府今提交報告，認定行程為「瞭解民情」性質，登錄為不公開行程，並表示市場屬公共開放空間，無從限制任何身著競選背心之議員擬參選人進入。

黃珊珊在產發局官員陪同下，6月12日到福華、榮華市場視察，民眾黨議員參選人陳思宇、黃瀞瑩也到場掃街拜票，甚至有公務員協助拍照，但選區議員卻完全不知道此行程，遭議員批評濫用行政資源，黃珊珊上周拒列席議會財政建設委員會說明，令議員大為光火，議會要求黃珊珊28日到大會備詢，市府書面報告已於27日送達議會。

報告內容提及，黃珊珊負責督導產業發展局等業務機關，於平日或假日視察攤販集中場、公有零售市場及商圈，皆屬其督導業務視察之公務行程；6月12日視察福華廣場及華榮街臨時攤販集中場，行程由黃珊珊辦公室人員登錄，並認定為「瞭解民情」性質，未發採訪通告，登錄為不公開行程。

對於是否有公務人員通知議員擬參選人？北市府報告指出，本府相關人員表示，並無通知該公務視察行程予任何議員擬參選人；另得知福華自治會以紅色海報於公務視察行程前，已對外告示黃珊珊將蒞臨市場視察。

報告又指，《公務人員行政中立法》第13條所稱辦公、活動場所，指供機關學校固定辦公或處理公務之場所，福華廣場及華榮街臨時攤販集中場，均屬人潮聚集之公共開放空間，屬供不特定人自由使用之活動場所，無從限制任何身著競選背心之議員擬參選人進入。

至於議員擬參選人發文提及他們「跟著黃珊珊的腳步」，北市府認為，言論自由為人民之基本權利，憲法第11條有明文保障，國家應給予最大限度的維護，台灣為言論自由之國家，議員擬參選人之各項言論自受外界之公評。

市場處科長為議員擬參選人拍照，引發質疑。市府解釋，如有攤商或現場民眾請求協助拍照或合影等情事，屬被動為民服務性質，所拍攝照片也是用於記錄視察行程及改善重點，原則不公開使用相關照片。

最後「精進措施」部分，市府僅點短說明，為避免公務行程衍生違反行政中立疑義，爾後凡由市府主辦之活動，且有對外發採訪通告的行程，將請府會聯絡人協助通知選區議員撥冗出席。