gugudan成員出身的康美那，在劇中飾演天才駭客。（Netflix提供）

郭時暘（左起）、徐仁國、康美那、吳漣序、權洙賢今出席記者會。（Netflix提供）

Netflix韓劇《美男堂》劇組於27日舉行新戲記者會，男主角徐仁國在劇中自認無極限、騙人一把罩，豪言一看到劇本就覺得這角色非自己莫屬。吳漣序則為飾演警察，特別去動作戲學校上課力求完美演出。平日打扮冷酷充滿時尚感的郭時暘這次可說是為戲徹底犧牲，不但造型大改還為戲增胖，更自曝常撐破褲子。康美那在戲裡是天才駭客，在戲外坦言其實是機器白痴，但若真有這種天賦，最希望可以去刪除自己的曝光醜照！

改編自網路人氣小說的《美男堂》，劇情描述曾是犯罪側寫師，如今是薩滿教巫師的的南僩儁（徐仁國飾）看似有著過人的算命能力，但其實只是藉由自己專業的分析能力，輔以天才駭客妹妹南惠儁（康美那飾）天衣無縫的配合，在奇怪的咖啡店「美男堂」中與前任重案組刑警孔秀哲（郭時暘飾）一起為委託人們解決案子，但自從遇到重案組刑警韓渽憘（吳漣序飾）、檢察官車刀元（權洙賢飾）之後，自己的騙子身份面臨曝光的危機，進而展開各種搞笑又懸疑的故事。

在27日的記者會上，徐仁國表示自己當初在看劇本時就覺得劇中的「南僩儁」即是屬於自己的角色，「南僩儁」憑藉著天才犯罪心理師的才能，再加上天才駭客妹妹的協助，儘管沒有神力但面對客人上門完全沒在怕，外表看似冷靜的他，只要發揮能讓人產生錯覺的口才及表演能力，就可以把客人唬得一愣一愣的。

徐仁國認為這様的角色跟平常的自己雖然不適合，但是在表演方面沒有極限，可以用很生動的方式呈現出來，還充滿自信地說剛開始一讀劇本就知道這個角色是屬於自己的，並笑稱以後可能演不出這様的感覺，所以這次非挑戰不可。

吳漣序這次在劇中飾演充滿正義感的警察，為此還特別去動作戲學校上課，不過她透露私底下的自己其實是不愛運動的，所以在上課過程中的確吃了不少苦，但在看到導演的拍攝成果後自己有了很大的動力，產生想要表現得更好的慾望。

當被問到與徐仁國的默契時，吳漣序回答因為角色設定的關係，剛開拍時兩人其實沒有很常見到面，在讀劇本或採排時也很少遇到，沒想到兩人一起上戲後默契度就非常好，自己也很意外。徐仁國則回應說，以前就有想過若兩人一起拍戲會產生何種有趣的火花，在拍攝時也常會有「若做出這種動作的話應該會很有效果」的想法，現場臨時丟哏給對方也都會立刻接住，彼此的默契可說是相當好。

平時外型給人時尚冷酷感的郭時暘，這次為《美男堂》可說是犧牲相當大，在劇中留著一頭小瓜呆髮型配上充滿復古感的服裝，讓他一開始看到劇本也忍不住懷疑自己是否能勝任這個角色，不過他笑著透露自己在劇中充滿復古的感性時尚也是另一種樂趣，大家可以期待他會自毀形象到怎樣的極致。

郭時暘在劇中還要說著自己不熟悉的方言，多虧在導演的幫助下才講得順暢很多，還逼自己平常跟其他人對話時也要練習講方言，不過讓他最為犧牲的，莫過於他為角色增胖了5至8公斤，在劇中又常得穿緊身褲，所以到記者會前一天為止已經穿爆了不少條褲子！

女團gugudan成員出身的康美那在《美男堂》中飾演天才駭客，她逗趣表示自己其實對操作機器一點都不熟悉，可算是個機器白痴，但被問到「若真有這種天賦，是否有想竊取的資料」時，她苦思了一下眼睛一亮地說：「非常想把過去的黑歷史醜照給刪除！」