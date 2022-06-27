知名美式賣場好市多因其物美價廉吸引不少忠實粉絲，不過有民眾表示自己買了切片鮭魚回家後，明明還沒超過保存期限，鮭魚卻出現一顆一顆的詭異白色球型卵狀物，許多網友看了照片後也紛紛進行猜測。

原PO今（27）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享自己購買源自挪威的空運鮭魚切片，從照片上可以明顯看到，鮭魚切片上出現數十棵白色球型卵狀物，但標籤清楚寫著店家是在26日進行包裝，銷售期限則是28日，如今出現不明物體，也讓原PO憂心詢問「那個白白的是什麼⋯」。

鮭魚26日包裝、28日才過期，應該沒有腐壞卻出現白色卵狀物。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應「不知道，但感覺恐怖」、「鮭魚卵啦！沒有買賣沒有傷害」、「極品北海鮭魚卵」、「白子鮭魚卵，賺到了」、「白化福壽螺卵啊」、「烏魚子」、「買鮭魚送龜蛋」、「看起來像荔枝椿象的蛋～」、「原來荔枝椿象也喜歡吃鮭魚」、「數一數有沒有14顆」。

不過也有不少人說明「看起來像是黏到底部的保麗龍@@”」、「應該是保麗龍蛋」、「保麗龍的蛋，晚點就會孵出小保麗龍」、「看起來是保麗龍，應該是分裝時不小心黏上去的」，還有網友分析「這個不是空運鮭魚，是超低溫冷凍鮭魚，不然就是有冷凍過，然後那個白色的是保麗龍碎屑，通常魚貨放保麗龍盒會用薄塑膠片隔開，不然直接進冷凍庫就會黏在一起。以空運鮭魚的標準來講，這完全不合格，還不如直接買超低溫冷凍鮭魚，建議直接退貨」。