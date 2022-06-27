經濟部今(27)日召開111年度電價費率審議臨時會，因應全球燃料價格壓力，會中拍板小商店等低壓用戶、1000度以下的住宅用電不調漲，並排除受疫情影響的6大產業，其餘產業調漲幅度為15％。綠色和平表示，用電大戶應趁此機會投入自發綠電，除了幫助台電減輕供電負擔，也增加全台綠電占比，進而達到多贏。

綠色和平表示，近年來國際燃煤、燃氣的價格不斷飆漲，日本電價早已調整至5年新高，許多國家趁機將資金從化石燃料轉向再生能源，加速淘汰化石燃料的進程，而台灣在這之中卻不為所動，令台電資金短缺、跳電不斷，以至綠電跳票。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻表示，台灣電力面臨多重挑戰，全球能源價格攀升，因應用電量成長與能源轉型所需的電網升級也使成本大增，台電調漲用電大戶的電價合情合理；對用電大戶來說，應趁此機會重新盤點用電，大力節能與發展再生能源，才是讓台電集中資源解決跳電問題的最有效方法。

鄭楚忻指出，工業用電佔台灣用電比例節節攀升，2021年更創紀錄佔比達57％，目前能源轉型面對多項挑戰，包括再生能源發展速度緩慢、通膨、電價上漲等，政府是時候讓用電大戶扛起更大的責任，相信許多企業也已準備好為能源轉型作出貢獻。

此外，若台灣需要達成2050淨零排放，同時保持電力穩定供應，太陽光電裝置目標必須要在2050年達到40至80GW，如此才能成為綠能的發電主力，目前全台光電裝置容量僅有約8.1GW，仍需急起直追。

綠色和平建議，經濟部應同步調整「用電大戶條款』」的規範，比照許多地方政府擴大用電大戶定義標準至800kW，並提升用電大戶綠電裝設義務量，督促更多業者自設綠電自用，不僅可以提升整體台灣綠電發展的能量，降低能源風險，同時又能避免未來台電全面調整電價，減低民生電價的通膨壓力。