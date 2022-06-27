新光三越信義新天地A8美食街改裝開幕，首周末迎來熱烈人潮。（新光三越提供）

SOGO忠孝館美食街人流也逐漸回流，用餐區依然有設置隔板。（SOGO提供）

板橋大遠百熱門餐廳6月中起人潮穩定回流，假日皆客滿。（板橋大遠百提供）

SOGO忠孝館登場夢幻婚紗VERA WANG新櫃。（SOGO提供）

SOGO復興館ASHWORTH圓領T恤，原價3900元、特價2760元。（SOGO提供）

本土疫情高原期過，各縣市確診人數逐漸下降，百貨逛街、美食街用餐人潮也回甦，其中SOGO復興館上周末600個車位全停滿、新光三越A8美食街改裝完成，交易數比5月前增加1倍，台北101平日用餐也達9成，接近疫情爆炸前水準，業者喜迎人潮回籠，推出年中慶優惠迎「報復性消費」。

SOGO台北館指出，對比今年母親節影響較深外，近來人潮回升，尤其上周末復興館600個車位全滿，而許多公司結束居家上班，使忠孝、復興館美食街人流逐漸回復，熟客來店頻率也較之前多，反映出消費者心情解放，外食頻率多了一些。

新光三越信義新天地A8美食街，上周四（23日）全新改裝開幕，吸引人潮朝聖，統計4天來交易筆數比改裝前增加1倍，客單也較改裝前成長1成。信義新天地觀察，平假日用餐期都滿席，表現較好的「爆櫃品牌」為蘭芳麵食館，全時段都要排隊，花椒麵單日可賣出300碗以上，熱門時段約排20至30分鐘；新進駐的KafeD精品咖啡，單日也可賣出1000杯以上；觀察其他館別人潮都於6月中回流，加上周末新櫃開幕，A11、A8兩邊美食街用餐時間都是滿的。

台北101表示，因中午用餐多為附近辦公族群，疫情爆炸前經常座無虛席，近期平日中午也坐滿9成，接近過去的水準；板橋大遠百觀察，前兩周連日暴雨，就發現美食街用餐人潮變多，上周末更是穩定回流，尤其熱門餐廳更好，如「MOMO Paradise」為全館第1家吃到飽餐廳，5月開幕以來平均1個月約550萬元業績，預期今年度可達6000萬元以上。

喜迎消費潮，遠東SOGO百貨台北店年中慶明（28日）至7月10日登場，全館流行服飾5折起，比去年7折起更優惠，化妝品、服飾等滿5000元送300元電子抵用券；家電、珠寶、鐘表等滿1萬元送500元電子抵用券，國際精品珠寶滿2萬元送1000元，復興館精品CHANEL、HERMES、LOUIS VUITTON精品滿3萬元送900元電子抵用券。

SOGO復興館店長許淑賢觀察，今年上半年精品業績有近3成成長，與2019年疫情前相比更成長7成，且25至40歲的年輕客群變多，絕對是未來百貨消費主力。

另微風精品線上Breeze Beauty看好夏季需求，攜手彩妝大師游絲棋，推出精選跨品牌保養彩妝組合，將於6月30日晚上9點於官方粉絲頁直播分享。