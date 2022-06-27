經濟部今（27）日召開2022年「電價費率審議臨時會」決議調整電價一事，對此，行政院發言人羅秉成表示，只調漲住宅用電超過1000度之部分電價、高壓及特高壓用電大戶之電價，以兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性，針對此項會議決議，政院予以尊重。

羅秉成表示，由於受COVID-19疫情以及俄烏戰爭等因素的影響，國際油品、燃煤與天然氣等燃料成本皆大幅增加，燃煤價格甚至較去年同期呈現倍數成長，包括日本、新加坡、印度、美國、德國、澳洲等國家皆陸續調漲電價的趨勢。

羅秉成指出，經濟部電價費率審議臨時會在評估供電永續、鼓勵節能，以及能源轉型等多方因素後，決議小商家、小工廠等低壓用電戶及高中以下學校、農漁業、食品業、百貨業、餐飲業、電影院、健身房等（特）高壓用戶，以及用電在每月1000度以下之1272萬戶住宅用戶（約占97％用戶）等用電，皆維持原電費不調漲。

他強調，只調漲住宅用電超過1000度之部分電價、高壓及特高壓用電大戶之電價，以兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性，針對此項會議決議，政院予以尊重。