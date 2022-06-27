南投市中興路分洪工程，斥資2.2億元經費，歷時2年施工，27日正式啟用，外轆排水系統及內轆排水支線防洪負擔減輕，當地遇雨易淹水問題，可望獲得改善，不再受水患威脅。

縣長林明溱表示，為有效解決南投市內轆地區長期淹水問題，他從擔任立委時就開始爭取改善，立委許淑華接力敦促營建署編列經費，歷經10多年的努力，整體綜合治水規畫獲得營建署支持，在中央、縣府及地方共同克服困難下，終於如期完工啟用。

林明溱表示，中興路分洪工程經費2.2億元（含縣府18％配合款約4000萬元），加上前期土地徵收費用，總經費達3.3億萬元；分洪工程在近日午後豪雨時發揮功能，過去易淹水區域不再淹水。

許淑華表示，中興新村中興路、內轆地區、光榮里、光華里等地，10多年來飽受淹水之苦，她擔任市長時期即向縣府反映，但因地勢低漥及水文環境無法有效解決，因此向營建署爭取中興路分洪工程經費改善。

工務處表示，外轆排水系統受貓羅溪水回堵影響，且南內轆地區雨水下水道系統也排入內轆排水支線，是雨季經常發生水患的主因；中興路分洪工程將上游流入內轆排水支線及支線1的通水量截流，排往貓羅溪中，避免流入內排水支線中，造成下游防洪負擔，啟用後中興新村高等研究園區排水得藉由分洪排除，周邊的921地震園區、祖祠路、中興路及中興國中、德興國小也透過分洪工程改善排水，後續配合外轆排水系統計畫，內轆地區長年淹水災情就能逐步改善。