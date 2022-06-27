中國大陸日前以檢出禁藥為由，全面禁止進口台灣石斑魚，而今（27）日電價費率審議委員會開會結果出爐，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價，但住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整，平均漲幅達8.4%。而根據《美麗島電子報》今日公布的蔡政府最新執政「滿意度」表現，其中蔡英文和蘇貞昌的滿意度都增加，引發討論。

根據《美麗島電子報》今日曝光的「2022年6月國政民調」中可以看到，台灣民眾在6月對蔡英文總統執政整體表現而言，有54.5％滿意、42.2%不滿意，滿意程度的表現比上月增加4.6個百分點，至於未明確回答的有3.4％；而行政院長蘇貞昌的整體施政表現而言，有46.8％民眾滿意，46.1%不滿意，滿意程度的表現比上月增加3.8個百分點，未明確回答的有7.1%，該份民調更指出「可見民眾本月對行政院長蘇貞昌的施政評價再度轉趨分歧」。

同時，中立民眾有36.8％滿意蘇貞昌的施政表現、有52.0％不滿意，滿意蔡總統執政的民眾有78.6％滿意蘇貞昌表現、13.7％不滿意；至於對執政黨好感度的部分，有46.0％對民進黨有好感，比上月增加3.0個百分點，有40.2%對民進黨反感，比上月減少4.0個百分點，未明確回答有13.7％。