台股27日跟進美股腳步、喜迎反彈，外資對記憶體族群仍不敢掉以輕心，里昂證券開槍降評群聯（8299），強調終端需求下滑帶來不可避免的逆風，示警獲利有連三年衰退風險。

里昂證券指出，終端需求不振嚴重影響到群聯的獲利增長動能，使群聯面臨不可避免的營運逆風。儘管群聯有市占提高、規格提升、內含價值成長三重助威，仍抵擋不了來自需求端下滑的負面衝擊，尤其PC、NB與智慧機這些應用，合計就占了NAND位元需求的63％之多，需求一旦衰退，不難想見負面效應，再者，NAND短期面臨價格修正壓力，也會壓抑群聯毛利率表現。

考慮到模組出貨走弱、單位售價下滑，里昂證券大砍對群聯2022、2023年獲利預期13％與23％，並下修本益比預期，將推測合理股價由520元大砍至325元，投資評等則從最樂觀的「買進」，降一級到「優於大盤」。

群聯2021年每股純益41.34元，較2020年的44.14元衰退6.3％，外資認為，終端需求疲軟造成群聯營收動能下滑，加上NAND價格修正壓力，2022年每股純益恐持續走低、至38.14元，年減7.7％，2023年再略降至37.35元，也就是說，群聯獲利可能進入連三年下滑窘境。