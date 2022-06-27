俄國總統普丁(Vladimir Putin)手下一群優等兵作戰期間面臨後勤問題、指揮戰術失利，還有大大低估烏軍實力等等，導致多達14名將軍喪命，折損約莫5萬名兵力。實在沒有招了，普丁只好抓回一名「重量級」將軍來「濫竽充數」，他是67歲退役將領帕沃爾(General Pavel)，擁有40多年戰地經驗，不過5年前退役的他開始暴飲暴食，體重增至127公斤，遠看腫得像顆球，將成為肉墊還是砲灰只能繼續看下去。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》外媒報導，該名前俄羅斯少將帕沃爾(General Pavel)剛從舒適的養老生活被普丁召回烏東前線，俄軍在頓巴斯(Donbass)戰役中陷入僵局，這回打算派出帕沃爾負責該地區指揮工作。

自1980年展開軍旅生涯以來，曾服役於敘利亞、阿富汗特種部隊，5年前褪去軍裝，在莫斯科郊區過著「放肆」的退休生活。據悉帕沃爾每天至少要吃5餐搭配1公升的伏特加，令人不敢恭維的飲食習慣也讓他5年間爆肥至127公斤。如今連制服也穿不下，當局還為他量身打造「大尺碼」軍服，上了年紀還需要套上2層防彈背心，確保零罩門的保護。

🚨🇷🇺🤦🏻‍♀️Due to significant losses among competent commanders, Russia has been forced to send in Major General Pavel to oversee a special forces unit operating in #Ukraine.



Pavel is 67 and requires 5 to 7 meals a day washed down with at least a liter of vodka.



Via @jess_ih_ka pic.twitter.com/koRsHRYPD8 — Terror Alarm (@terror_alarm) June 26, 2022

據克宮一名情報人員表示，「普丁的軍隊損失慘重，許多菁英級的官兵在烏克蘭受傷或喪命，現在不得不抓回一些拐瓜劣棗來『濫竽充數』，估計也撐不久。」

他還提到，普丁的命令誰也無法拒絕，就算你已經脫離部隊，但聽到「俄羅斯母親需要你」，也無能為力。