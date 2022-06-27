民進黨宜蘭縣黨部各鄉鎮市長名單大致底定，其中五結鄉原有意徵召民進黨籍現任鄉長沈德茂，但沈德茂遲遲未作出明確回應；今（27日）黨部召開記者會，宣布徵召教授歐志銘代表民進黨參選五結鄉鄉長，一同力拚年底選戰。

民進黨黨部主委陳俊宇表示，黨內3月中旬至6月初，積極邀請沈德茂接受黨內徵召，但協調過程中沈一直未作出正面回覆，甚至更改黨部的徵召同意書，後續經執委會與選對會屢次討論後，決議不再徵詢沈的意見，另尋適當人員；近日五結鄉黨公職連署力挺教授歐志銘代表民進黨參選五結鄉長，歐志銘也點頭答應。

57歲的歐志銘是土生土長的五結鄉人，先前也有出國留學的背景，回國後除了教育本職外，也積極參與公共事務，付出不遺餘力，也累積許多基層人脈，黨部期盼歐志銘能夠擘劃五結鄉發展藍圖，帶領五結鄉接軌國際。

市長江聰淵表示，歐志銘相當關心地方城鄉發展，黨部相信依他的專業知識，一定能帶讓五結鄉民看見實際行動與規劃，盼五結鄉民年底大團結，共同支持民進黨所推出的人選。

歐志銘表示，在參與公共事務的過程中，感受到宜蘭政治生態的變化，也非常認同民進黨的核心價值，這次承蒙五結鄉各位鄉親父老的支持，決定代表民進黨參選五結鄉鄉長，未來將秉持「領航五結，接軌國際」的初衷，力求五結鄉民認同與支持。