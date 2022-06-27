糊紙製作工藝是「后湖海醮」重要的人文元素和表現。（金門縣文化局提供）

出身后湖本村的金門縣社區規劃師協會理事長許丕肯擔任計畫主持人，要讓這項特色民俗活動的薪火，一代代順序傳遞下去。（金門縣文化局提供）

每隔12年才舉辦1次，登錄金門無形文化資產的「后湖卯年海醮」，在楊鎮浯縣長支持和和文化部的重視下，曾3次為海醮製作人物糊紙，高齡92歲的老匠師翁文標將與后湖社區發展協會攜手推廣糊紙教學，讓這項特色民俗活動的薪火，一代代順序傳遞下去。

縣文化局說明，「后湖卯年海醮」於2011年登錄為金門無形文化資產，明年適逢卯年即將再次辦理，儀式的籌備與進行長達數月，其中人、物糊紙的舖排，更是這項地方傳統民俗的焦點。

今年5月文化部文化資產局跨海踏勘文化旅行路線時，縣文化局長許績鑫邀請傳藝民俗組長林旭彥與保存技術科長藍素華赴后湖履勘，並聽取后湖昭應廟許朝枝主委及后湖社區發展協會許金滄理事長介紹12年才辦理一次的「后湖海醮」之來由與意義。

在楊鎮浯縣長的支持與重視下，縣文化局的積極向中央爭取協助，文資局日前核定補助150萬元，做為糊紙製作教學的執行經費。后湖社區發展協會已與糊紙傳統匠師翁文標達成委託，並將由出身后湖本村的金門縣社區規劃師協會理事長許丕肯擔任計畫主持人，負責全案的統籌與執行，其中包含與金門大學建築系許正平老師合作糊紙技術傳承教學與推廣。

縣文化局指出，翁文標曾於1987、1999、2011年3次為海醮製作糊紙，這項傳習活動將在半年時間內，以「以工代訓」方式製作明年祭祀活動需用的糊紙，期待激發年輕世代的學習或傳承意願，讓這項地區無形文化資產的重要人文元素，不會在現代印刷下式微消失。