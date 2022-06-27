立委張廖萬堅與莊敬程，關心台中市南屯和北屯新設4所國中小計畫案進度，其中2校因土地取得問題卡關，今天上午在國會辦公室邀集相關單位開會協調。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市北屯、南屯區新興人口快速成長，新生數超過現有中小學校舍可容納的學生數額，台中市政府向教育部爭取逾13億元，除增建福科國中教室，並將在文中小用地規畫新建4所國中小，但土地取得問題尚未解決，立委張廖萬堅、莊敬程27日邀集相關單位開會討論，了解進度並協助用地問題。

張廖萬堅表示，自己長期關注地方教育發展，去年底他已成功向教育部爭取西屯區福科國中三期校舍經費6924萬，新建12間教室，並納入新興人口區新建校舍工程計畫辦理，已獲中央核定補助50％經費3462萬元。

他指出，非常感謝行政院能透過專案計畫補助地方政府興建校舍，但市府送審的4校補助案中，北屯文中小2及南屯文中52仍有土地問題尚待解決，分別被保留及未予核定，因此邀集邀請教育部、國發會及台糖公司代表，共同召開協調會研議解決方案。

行政院核定新興人口成長區新增建校舍案，國教署去年先核定福科國中增建12間教室，今年4月台中市政府再送新設4校修正計畫，北屯區文小5增設72間教室，與文中5增設64間教室兩案，近日已通過行政院審查。

國教署長彭富源表示，北屯文中5、文小5兩案將會依市府申請，核定補助；但南屯文中52用地，因台糖僅同意出租1.34公頃土地，未達都市計畫區新設國中最小面積2.5公頃的規定，因此該案並未符合補助標準。

另外，北屯文中小2用地約5.1公頃，屬國有財產署所有，內政部希望協調部分用地興建社會住宅，營建署已在規畫中，目前尚待協調釐清，如能達成共識，並加速用地取得，該案亦將盡速核定、通過補助。

對此，台糖中彰區處課長陳政田說明，市府今年1月行文台糖表達承租意願，但部分土地已出租，現僅1.34公頃能供市府使用，市府再於6月13日發函台糖，盼承租剩餘可使用的1.34公頃土地，目前正在報公司核准中，原則上沒有問題。

會中張廖萬堅建議，南屯文中52可朝設置分校的方向規畫，免於受到設施設備基準面積限制；莊競程則說，針對文中小2土地使用，將盡快邀集內政部、市府及教育部等開會協調，確認社宅及設校的土地面積。