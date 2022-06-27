國際原油期貨上周五彈升，布蘭特與西德州原油期貨上漲2.79％與3.21％，大幅收斂周間跌幅，周線分別收平與小跌0.34％。因而，與國際原油期連動的二檔正向ETF，今（27）日股價大漲2～4％，同時反向ETF則大跌2.31％。

街口投信表示，上周五國際原油期貨大漲，除市場風險情緒好轉外，美國大型煉油商與政府的緊急會議暫無共識，亦是支撐油價反彈的重要驅動力。

期街口布蘭特正2及期元大S&P石油2檔正向ETF今天同步大漲，期街口布蘭特正2今日股價收22.34元大漲4.05％，成交量達13,064張，日量增22.52％，三大法人買超277張；期元大S&P石油今日股價收21.28元上漲2.41％，成交量2,103張，日量增48.1％，三大法人買超395張。

街口投信表示，通膨居高不下，主要央行為抑制通膨，使經濟面臨衰退可能，引發全球經濟衰退將削弱石油需求疑慮升溫，油價上周一度回落。俄烏戰爭僵持，俄羅斯陸續對歐洲減少能源供應，將嚴重影響歐洲經濟，德國示警表示能源市場危險可能爆發。

美國能源部長上周與大型煉油商進行會談，官方態度相較於總統拜登溫和，研擬暫時放寬夏季汽油成分限制，降低油商的成本，並淡化先前提及禁止成品油出口一事，惟最終雙方尚無共識。

而為在7月4日美國獨立日假期之前，採取措施降低加油成本，美國總統拜登呼籲國會暫停徵收聯邦汽柴油稅，並鼓勵煉油公司增產以減輕消費者負擔。然JPMorgan報告指出，在解決煉油能力嚴重不足的供應問題前，燃料價格不易下降，且停徵收汽柴油稅反而可能會鼓勵美國民眾多開車，從而帶來更強的需求和高油價。

OPEC+將於6月底舉行會議，若維持在7月和8月略微增加原油產量的計劃，即日增產64.8萬桶，對市場影響應有限，由於部分成員國投資不足，OPCE+一直難以實現增產目標。街口投信表示，在產能投資不足、疫情影響恢復與俄烏地緣風險等因素影響下，原油價格下檔仍具支撐。