1名女網友的男友日前買了間20坪公寓作婚房，沒想到男友的哥哥、妹妹得知到後竟紛紛「帶各自家人」搬進屋內，新家3房擠了7人，且對方不但沒有分擔房貸，連生活用品都用該女網友的，她最後崩潰決定向其他人討房租；其他網友說「憑什麼免費住」、「男友也很有問題，怎麼會同意」。

該女網友在臉書「靠北租屋2.0」發文表示，她的男友日前才剛買了1間20坪的公寓，打算作為2人的婚房，沒想到男友的哥哥、妹妹一聽到消息竟紛紛搬到新房中，2人都已經結婚，甚至帶著家人共5人住進屋內，還沒有付任何費用，房貸全由原PO男友一肩扛。

男友買20坪公寓作為婚房，沒想到哥哥、妹妹聽到後竟決定「帶著各自家人」搬進屋內，且對方沒有幫忙分擔房貸，連生活用品都用該他們的。（翻攝自臉書「靠北租屋2.0」）

該女網友說，20坪的3房2廳共塞了7個人，對方的家當就已經塞滿整個家，而且都不願整理，連日常的生活用品也都是她與男友買的，讓她心裡很不平衡，於是決定和男友討論，「希望可以收家人房租，請問我這樣很過分嗎？」

其他網友紛紛留言「叫他兄弟姊妹幫忙分擔呀！不然就搬出去呀」、「本來就該收啊，至少也要幫忙付水電費吧」、「這個隊友要好好考慮一下了」、「憑什麼免費住」、「厚顏無恥的兄弟姐妹」、「沒有界線的人到處都有，不過問題最大的是把鑰匙給出去的那個人」、「你應該搬出去，分手」、「男友也問題很大啊，當下就不允許哥哥妹妹搬過來，就沒這事」。