TVBS民調中心今公布民調指出，2022台北市長選舉支持度，國民黨參選人蔣萬安為39%，副市長黃珊珊增至24%，升至第2，衛福部長陳時中18%，大幅下滑11個百分點，落居第3。

根據TVBS民調中心最新調查，今年台北市長選舉，若為蔣萬安、黃珊珊、陳時中形成「三腳督」競逐，蔣萬安的支持度為39%排名第一，黃珊珊為24%居次，而陳時中則僅為18%，名列最後。另外還有15%受訪者未決定。

這份民調與今年1月的調查數據相較，蔣萬安的支持度略減1個百分點。黃珊珊支持度增加5個百分點，至24%，首度突破2成，但仍落後蔣萬安15%；而陳時中支持度則大幅下滑11個百分點，至18%，是歷次調查最低。

本次調查是TVBS民意調查中心於6月20至24日晚間進行的調查，共接觸1166位20歲以上台北市民，其中拒訪為202位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本964位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。