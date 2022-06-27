2011年「亞洲小姐」由馮雪冰奪得總決賽冠軍，她擁有艷麗高冷顏值及火辣魔鬼身材，在當屆還獲得最完美體態、大都會魅力小姐等獎項；然而馮雪冰似乎對香港娛樂圈興趣不大，當選後幾乎沒有推出作品，回到北京過著低調生活。近日馮雪冰在微博曝光近況照片，薄施脂粉的淡妝模樣略顯憔悴，也有網友認為她的外貌比起全盛期崩壞不少。

從馮雪冰的社群動態中可以發現，幾乎都是美食、旅行及運動等生活照片，除了曾盛裝出席一些活動場合外，跟演藝圈可說已脫離關係，而且年前曾傳出她去馬爾地夫打工度假，做接待員及翻譯等工作，過著低調生活。她日前在微博PO出一系列對鏡自拍照及影片，並寫道：「愛上短髮囉」，只見畫面中她擺出俏皮表情，少女心噴發的模樣依舊迷人，粉絲回：「哈哈臉小怎麼剪都行」、「愛妳」，仍相當讚賞她的亞姐級顏值。

馮雪冰對鏡自拍流露出俏皮表情，在粉絲眼中顏值依然是艷麗無雙。（圖／取自馮雪冰微博）

馮雪冰也曾在臉書更新近況，提到原來她轉型幕後做導演，去年分享了不少幕後花絮照。當年被封為「近十年最美亞姐」的馮雪冰現年35歲，有些酸民看到她的近照，直言「明顯憔悴不少」、「素顏崩壞程度頗高」，但也有不少網友力挺，認為幕後工作本來就不如螢幕前那樣光鮮亮麗，能維持現狀已經不錯了。

此外，根據香港《FACE》雜誌報導，澳門賭業娛樂名人周焯華（洗米華）曾經和馮雪冰交往過一段時間，即使當時對方知名度不高，仍然疼愛有加，女方曾在微博寫下「正在等候上岸」，當時她曾被冠上「小五」稱號。而馮雪冰與周焯華分手後，就申請了馬爾地夫的工作簽證，曾在當地的小島負責翻譯、接待華人旅客等工作，她當時表示想過著簡單的生活，好好享受工作。