網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）外型亮眼且個性率真，IG擁有121.5萬粉絲，吸引各種廠商爭相邀請合作；近日她為拍某洗髮產品，竟一絲不掛地在鏡頭前洗頭髮，除了美背被看光，轉正面時也辣露北半球，讓許多網友驚呼：「這尺度…….也太大了吧！」

蕾菈26日在IG上傳一支業配影片，畫面一開始，她就上半身赤裸，烏黑亮麗的長髮也全濕，接著拿出洗髮產品開始清潔，抓起長髮時，還完整露出有刺青的美背，看起來相當養眼。洗完頭髮後，蕾菈轉到正面，大方地以素顏的真面目示人，可以看到皮膚沒有太多瑕疵，且五官深邃，就算沒有彩妝也是大美女，最火辣的是，她的豐滿北半球也跟著入鏡，若隱若現的展現女性的傲人曲線。

影片緊接著來到吹整的部份，蕾菈身穿黑色滾邊的白色肩帶上衣，貼身的剪裁襯托胸前圓弧，側邊挖空的設計辣露小蠻腰，搭配一件黑色貼腿長褲，性感中又不失女人味。

這支影片上架後，很快地獲得網友熱烈的迴響，他們紛紛留言：「我舔爆」、「我相信在場各位紳士都努力在找反光的地方」、「好身材」、「這尺度…….也太大了吧」、「背很美，還有背部那條刺青很特別」、「結果看完廣告購買最多的是男性」。