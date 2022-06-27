九合一大選近在年底，民進黨台北市長布局，傳出英系已為衛福部長陳時中物色競選辦公室地點，而國民黨派出蔣萬安角逐市長之位，北市副市長黃珊珊則可能代表民眾黨出戰，同時爭取黨內提名的前交通部長林佳龍也正摩拳擦掌。對此，資深媒體人黃創夏今（27）日就在臉書上用4句話爆出內幕「恐為是四腳督」，直言「台北市選舉越來越有戲」，引發討論。

黃創夏今日在臉書上表示「珊雨欲來、萬事難安！時鐘誤點、龍戰於野？」，暗指台北市年底九合一大選可能是變成「四腳督」，由黃珊珊、蔣萬安、陳時中、林佳龍這四位政治人物來讓民眾選擇，更強調「台北市選舉越來越有戲⋯」，此篇文章一發出，也立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「台北市長選舉猶如萬安演習一樣」、「3+1」、「大家就好好做事不要演了...」、「人心慌慌了啦」、「四分天下是嗎？」。