SOGO復興館MONTBLANC大師傑作系列托特包（不含吊飾）4萬4500元、行李牌5600元。（SOGO提供）

SOGO敦化館PRADA三角標誌小牛皮手提肩背包，價格店洽。（SOGO提供）

SOGO敦化館MOSCHINO 碎花泰迪熊後背包，3萬8800元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店年中慶明（28日）至7月10日登場，全館流行服飾5折起，特別攜手9大銀行推出「快樂金喜刷」，持指定銀行卡消費最高回饋達10%。全館包括化妝品、香氛、男女服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5000送300電子抵用券；家電、珠寶、黃金、鐘表區、Meissen、tokuyo等滿1萬元送500元電子抵用券，國際精品珠寶滿2萬元送1000，復興館精品CHANEL、HERMES、LOUIS VUITTON精品滿3萬元送900元電子抵用券。

SOGO忠孝館店長李景銘表示，今年5月母親節時疫情爆發影響較深，但近期人流已回甦，今年年中慶對比去年預計有雙位數成長。

SOGO復興館店長許淑賢觀察，今年上半年精品業績有近3成成長，與2019年疫情前相比更成長7成，且25至40歲的年輕客群變多，絕對是未來百貨消費主力。

年中補貨必買，國際精品推薦忠孝館Chloé Chloe Marcie櫻桃紅馬鞍包，復興館祭出SOGO獨家RedLine Sa Majesté鑽石黃K金半鍊半線手鍊；夏季必備香氛忠孝館復興館6月28日同步首賣JO MALONE LONDON月光舒眠限量系列洋甘菊香水；而敦化館獨家帶來BVLGARI Serpenti Forever小牛皮及草編水桶包。

另婚紗逸品VERA WANG BRIDE於7月1日進駐忠孝館4F，7月1日至7月10日開幕慶期間，SOGO WEDDING CLUB 會員可享獨家訂製商品85折優惠。