經濟部27日召開111年電價費率審議臨時會，審議上半年（4月至9月）的電價費率。經濟部表示，考量燃料價格居高不下，已造成台電營運的巨大壓力，應適時反映成本，以支持國家供電穩定，因此審議會決定，針對用電大戶調漲電價15％，考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶，預計7月開始實施。

經濟部說明，審議會決定，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電均價將從每度2.6990元調漲為每度3.1039元，特高壓從每度2.2354元調整為每度2.5707元。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1,000度以下、約占97％也不調漲，預計有1,272萬戶受惠；同時為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上者，在排除使用維生輔具的身障家庭後，電價將調漲9％，例如每月用電量1,001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1,000度不調，如以繳納電費試算，為非夏月每期（兩個月）6,592元、夏月7,904元以下之家庭用戶，不受影響。

經濟部表示，繼111年3月29日審議會後，經密切觀察國際油價走勢，雖然已較俄烏開戰初期大幅震盪漸趨平穩，但價格居高不下。電價公式明定在「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，授權電價費率審議會，可以就調幅進行適度調整，不受調幅3％之限制。因應目前國際燃料價格大漲，預估全年油價來到107美元/桶、氣價成本19.68元/立方公尺、煤價307美元/公噸，與過去相比相差甚至數倍，已達可適度調整電價調幅的條件。