財政部國產署表示，自財政部2010年發布實施「國有非公用土地設定地上權作業要點」規定以來，我國地上權案已標脫155宗標的，標脫權利金金額達1,136億元，有效增進國庫收益。

國產署指出，因應大面積國有土地不出售政策，積極辦理設定地上權作業活化國有土地，並持續精進相關措施，主要包括放寬招標設定地上權分戶規定、因應各縣市大幅調漲申報地價修正地租計收基準、下修屬非營利事業之專案設定地上權案件權利金占市價成數等，健全設定地上權制度，促進產業發展及鼓勵興辦公益事業。

另配合政府興辦社會住宅政策，國產署自2021年持續選定位於住宅區招標標的，經先行徵詢中央及地方住宅主管機關確認有興辦社會住宅需求，予以保留不辦理招標作業。

國產署另配合中央目的事業主管機關推動相關政策需要，以專案設定地上權方式提供國有非土地供特定對象使用，近年來已完成六龜寶來7家溫泉業者專案設定地上權作業。

目前北投行義路溫泉專案設定地上權也在前置作業中，涵蓋14家業者。行義路溫泉區原本為國有地與部分私有地，多年來物權複雜，溫泉業者多半與國產署簽訂委託經營、標租等方式，加上該區土地用途仍為保護區，業者也無法向銀行融資。

為解決行義路溫泉區長年的土地與物權糾紛，國產署專案輔導合法化，幫助業者與北市府溝通，以都市計畫方式變更該區土地用途，從保護區轉為溫泉區，未來才能增設停車場或其他建物。

行義路溫泉區業者若改為專案地上權，簽約權利金為市價三到七成，地租年息率為3.5％，其中隨申報地價調整年息率為1％，剩下2.5％為簽約年度申報地價，預計可大幅降低不確定性。此外，溫泉區業者簽署地上權後將擁有物權、可做借貸，未來也能申請納入旅遊補助、搶攻國旅商機。惟國產署預估，因行義路溫泉專案設定地上權案同時涉及都更，預計最快要到2023年2月才能完成。

財政部也在今年5月13日修正地上權要點規定，增訂專案提供設定地上權屬社會、文化、教育、慈善、救濟等非營利團體舉辦公共福利或慈善救濟者之權利金計算方式以土地市價兩成～七成計算，較一般案件權利金計算基準（市價三成～七成）優惠，期藉由給予權利金優惠，協助類此與社會福利相關之產業發展。

國產署進一步表示，自今年5月13日修正地上權要點後，目前雖尚未有非營利事業機構或團體申請專案設定地上權興辦相關公益事業案件，該署已化被動為主動，刻篩選相關標的，將與中央目的事業主管機關接洽媒合非營利事業機構或團體，協助解決產業用地需求。