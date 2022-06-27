搶旅遊商機，7／1起住桃園旅宿補助1千元。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

因應暑假將至以及後疫情時代的國內觀光旅遊振興，中央將於7月15日推出國旅補助每房最高補助1300元，桃園市搶先機，推出「桃園旅宿千元住宿金搶先用」率先起跑，7月1日至14日周日到周四入住桃園合法旅宿，每房補助1000元，限量2000間，先搶先贏。

觀旅局長楊勝評指出，「桃園市百工百業紓困振興計畫」要帶動民生經濟走出疫情陰霾，觀旅局規畫「相聚在桃園2.0」、「桃園千元住宿金搶先用」、「這樣遛桃園」、「台灣好行半價」、「風景區一律入園優惠票價」等方案，吸引遊客來桃園留宿、消費。

楊勝評說，其中「桃園旅宿千元住宿金搶先用」搶先中央半個月，在7月1日暑假開跑時推出每房補助1000元的優惠方案，他指出，根據統計，每名遊客過夜旅遊平均花費2000元，1房2人入住將帶來4000元效益，去年振興方案就成功帶動周邊商家商機。

楊勝評提到，去年搭上報復性消費，2萬間房13天就用罄，平均1天有1500間申請，業者都擔心這次2000間名額太少會被秒殺，紛紛高喊加碼，因此將於周三防疫振興會議請示市長鄭文燦，不排除加碼到1萬間房間，讓熱潮延續，和中央住房補助接軌。

觀旅局指出，「桃園旅宿千元住宿金搶先用」將建置系統，讓民眾自7月1日上午10點起上網登錄個人資料，並上傳身份證明文件如身份證或健保卡，依入住時尚有名額就得享優惠，由旅宿業者現場拍攝旅客照片核對為本人入住後，直接折抵住宿費。