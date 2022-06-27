工業用蝶閥大廠捷流閥業2021年營收雖受疫情再起、營運量能不足及原物料上漲干擾，創歷史次高，EPS達8.04元，改寫史上新高。27日股東會通過每股配發現金股利5.75元，配息率71.52％，創歷年最佳紀錄。捷流閥業目前在手訂單維持歷史高水位，比去年同期兩位數增長，看好下半年營運增長。

捷流閥業去年上半年接單及出貨雖受疫情干擾，但下半年受惠電子、船舶、石化能源等產業主要客戶下單、備貨力道穩健成長，去年度合併營收23.99億元，稅後淨利3.15億元、EPS攀升至8.04元。27日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，通過每股配發現金股利5.75元，連續兩年股息分配率超過六成，續創歷年配息新高記錄，24日收盤價87.5元計算，現金殖利率6.57％。

捷流閥業指出，捷流閥業觀察，今年下半年台灣及中國大陸兩岸市場銷售，有望成為未來營運亮點。捷流閥業目前整體在手訂單金額維持歷史高水位，比去年同期雙位數增長。捷流持續積極擴大全球業務接單量能，發揮深化研發技術實力、手握多國多產業的品質與型式認證、多區生產基地、以及向上整合鑄造原料供應、閥門產品研發量產、全球銷售業務的垂直整合佈局等利基，秉持「研究創新、安全第一及客戶滿意」核心價值，創造未來營運向上。