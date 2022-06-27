北部1名網友花6位數標得數字「9999」車牌，但他平時把愛車停在停車場，日前他卻收到超速罰單和公共危險罪的傳票，連etag也被連續扣款，一查發現是中南部1輛轎車偽造車牌到處超速，他申訴後，警察和監理所竟回應「去換牌」讓他傻眼，其他網友怒嗆「不愧是犯罪天堂，什麼都要受害者承擔」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他收藏1輛豐田小跑車已4年，每年約行駛200公里，平常時間都是停在停車場斷電，車牌也未失竊過，但他今年2月卻收到台南警方公共危險罪的傳票和雲林監理所的超速紅單，一查得知他的車牌「Bxx-9999」遭1輛Honda八代喜美偽造。

他發現自己愛車的車牌被另1輛轎車偽造後到處超速違規，他申訴後，警察和監理所竟回應「去換牌」讓他傻眼。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友今年6月又被警方詢問是否在雲林飆車，他的etag一直被扣款，他向政府反映此事後，警方與監理站都建議他換牌，但他說該車牌是他花了數十萬標來的，不想放棄、更換，但每次收到罰單都要向法院申訴，耗時又傷神，他因此PO文希望其他網友看到該車能幫忙報警或提供線索。

其他網友紛紛留言「警察不辦事不去抓了？現在政府都要民眾自己處理了」、「不愧是犯罪天堂，什麼都要受害者承擔」、「如果今天是高官的車牌被冒用早抓到了」、「看承辦人員要不要努力而已，沿路監視器追下去，怎麼可能找不到去向」、「原來現在是被害者要自己認虧，肇事者逍遙法外」。