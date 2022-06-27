中共北京市委書記蔡奇27日對北京市黨代表大會做報告時表示，北京將在「未來5年」堅持不懈做好疫情常態化防控。消息一出，引發輿論驚恐熱議：「疫情還要持續5年？」下午北京市委主管媒體《北京日報》網站刊出蔡奇講話的新聞稿時已將「未來5年刪去，讓許多人鬆了口氣。

據《北京日報》報導，北京市第13次代表大會27日上午開幕，市委書記蔡奇作黨代會報告。蔡奇在報告時表示，未來5年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控；毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針；高品質推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗；實施首都防疫設施專項規劃等。

港媒《經濟日報》指出，蔡奇報告內容在網上被轉發後，引爆網民熱議與轉發蔡奇的「未來5年疫情防控常態化」說法，反映出絕望的心情：「難道疫情還要持續5年？」

不過網民們的反應立即被北京市委宣傳部門發現，到下午《北京日報》網頁上發出新聞稿時， 文中已刪去「未來5年」等4個字。陸媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文表示，「這樣的修改是應該的，順應民意」，「沒有人希望北京未來5年和今年上半年這樣。」後來胡錫進拿到北京市委提供的報告原稿後又指出，《北京日報》客戶端的編輯在發出蔡奇報告的相關訊息時，在編輯標題上使用不當造成誤解，其實報告原意並非如此。