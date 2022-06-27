烏克蘭農業部今天公布數據，截至22日，烏克蘭6月穀物出口較去年同期減少約44%，降至111萬公噸。

英國環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）今天則透露，英國正在提供技術，以確保俄羅斯竊取的任何烏克蘭小麥不會流入全球市場。

路透社報導，在俄羅斯2月24日對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」的侵略攻擊之前，烏克蘭單月穀物出口量最高可達600萬公噸。

烏克蘭原本大多利用海港出口貨物，但開戰後被迫透過鐵路將穀物從西方邊界運出，或是透過多瑙河沿岸的小型河港輸出，導致穀物出口量到了5月已降至約170萬噸。

官方數據顯示，烏克蘭本月穀物出口包括97萬8000公噸的玉米、10萬4000公噸的小麥和2萬4000公噸的大麥。

烏克蘭傳統上是全球最主要糧食生產國之一，但俄羅斯入侵後，烏克蘭在黑海的港口遭到封鎖，導致儲存在這些港口筒倉的逾2000萬噸穀物大多無法運出口。

土耳其政府上週表示，針對有消息指稱，俄羅斯偷走了烏克蘭的穀物並賣到土耳其等國家，目前正在進行調查，但至今並未發現任何遭竊穀物輸入。

英國環境大臣尤斯蒂斯今天告訴英國天空新聞網（Sky News）：「俄羅斯看似正在從這些倉庫偷走一些小麥。英國政府正在做的是推出技術，讓我們務必能夠檢驗小麥出處。」

「我們正與澳洲等國家合作這件事。如此一來，我們能夠確保失竊的烏克蘭小麥找不到途徑進入消費市場。」

尤斯蒂斯還說，英國正在尋找方法協助烏克蘭修復鐵路，好讓小麥能經由陸路出口。