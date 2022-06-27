台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」，進入展場首先映入眼簾的是完整又巨大的蛇頸龍化石，一旁的世界地圖標示出各水棲爬行動物化石出土的地點。（黃世麒攝）

台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」，借展自國立自然科學博物館的「前口齒滄龍」頭骨化石相當珍貴。（黃世麒攝）

台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」，借展自國立自然科學博物館的「扁掌滄龍」骨骼化石相當完整。（黃世麒攝）

台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」，借展自國立自然科學博物館的「扁掌滄龍」骨骼（右）及「前口齒滄龍」頭骨化石（左）相當珍貴，展場上方吊掛菊石（中），代表這是牠們的食物來源之一。（黃世麒攝）

博館「水怪－水棲爬行動物化石展」，館內典藏的「黃果樹安順龍」化石是首次亮相展出。（黃世麒攝）

台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」，館內典藏的「混魚龍」化石是首次亮相展出。（黃世麒攝）

台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」27日舉行開展儀式，邀請沙畫藝術家馬力歐（Mario Rafa Subeldia）現場表演，以沙子繪出各類型的水棲爬行動物。（黃世麒攝）

這不是恐龍，牠們是「水怪」！國立台灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，透過40餘件化石、展品，包括台博館首次亮相展出的「混魚龍」、「黃果樹安龍」化石以及借展自國立自然博物館典藏的「扁掌滄龍」骨骼、「前口齒滄龍」頭骨化石等珍貴展件，帶領民眾跨越時空，一探早已滅絕的古生物。

展覽從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代的蛇頸龍、海龍、滄龍和魚龍等水棲爬行動物的起源、分布、演化及生殖策略。雖然牠們都與恐龍同樣活躍於中生代，但不能算是恐龍，因為從相互比較骨骼化石的形態可以發現，除了滄龍以外，魚龍、蛇頸龍、海龍等物種，既不屬於鱗龍形態，也與恐龍所屬的主龍形態相差甚遠。 在遠古時代，爬行動物的祖先脫離水域登陸，演化四肢成為陸棲動物，但在適應陸地生活不久後，又有部分物種重返水域，四肢再轉化為鰭狀肢等。這些重返水域的史前水棲爬行動物型態多樣，有細長脖子、橢圓形身軀的蛇頸龍，也有尖牙利齒、身軀龐大的頂級掠食者滄龍，以及矯健的浪裡白條魚龍和嬌小可愛的貴州龍。

水怪特展將帶領觀眾回到中生代的古海洋，一探水怪們的真實樣貌與生活方式，包含蜥鰭類群的蛇頸龍（薄板龍）及幻龍、海龍類群、麟龍類群的滄龍及腹軀龍、魚龍類群等水棲爬行動物。 台博館「水怪－水棲爬行動物化石展」自即日起展出至112年5月21日，地點在台博館1樓東展廳。