中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率1.29％，較前一期4月標售的1.3％，小幅下滑1個基本點（0.01個百分點），券商主管表示，雖然6月央行再升息半碼，但這次10年新券得標利率不升反降，應是利空出盡，及前一期反應過度的結果。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引496億元資金進場搶標，投標倍數1.65倍，低於長期平均2倍至2.5倍的水準，得標利率卻未再進一步衝高。其中銀行業拿到63.5％或190.5億元籌碼最多，其次證券業標得29.17％或87.5億元，票券業占7.33％或22億元，保險業掛零。

券商主管指出，美國聯準會（Fed）面對通膨再衝高，6月擴大升息3碼（1碼是0.25個百分點），央行也跟進調高政策利率半碼，同時調高存款準備率1碼，基本上還算沒有超出預期太多，「不像3月那麼意外，一次直接升1碼，大家都被嚇到」，所以4月時標售10年券，也出現反應過度，得標利率一口氣飆高到1.3％，這次在利空出盡下，市場相對較理性看待。