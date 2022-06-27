名間鄉茶葉產量居全國之冠，全國手搖飲茶葉原料，8成來自名間鄉；參山國家風景區管理處與名間鄉公所舉辦「名間茶是王道─2022台灣國際創意茶飲嘉年華」，招募各方手搖飲好手，8月20日公開決賽，總獎金13萬8000元。

參山處長曹忠猷表示，名間鄉茶葉質量俱佳，感謝立法委員羅美玲促成與鄉公所辦理手搖飲創意大賽，未來希望每年都舉辦，讓名間鄉成為茶文化觀光重要據點，吸引觀光人潮。

名間鄉松柏嶺茶文化遊客中心，非常適合民眾休閒、享受品茗樂趣，茶飲比賽期間，分別於7月24日和8月14日舉辦兩場茶文化講座，讓居民和遊客體驗茶知識和文化的深度及意境。

創意茶飲比賽要募集全國專業手搖飲店家、餐飲科系學生及社會人士，以名間鄉好茶為基底，搭配在地優質農產品鳳梨、火龍果等材料，開發優質創意大眾化飲品。

網路徵件於7月20日報名截止，經評審團書面初審後，8月5日於粉絲團公布決賽入圍名單， 8月20日將在受天宮廣場前，舉辦「創意茶飲總決賽暨茶鄉新Shake感」決賽，歡迎民眾到現場試飲，並為選手加油打氣。