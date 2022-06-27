「台灣新政協會」今（27）日發布民調，表示新北市長侯友宜滿意度、信任度因「恩恩案」下滑，引起高度討論。而國民黨立委林奕華今日也在臉書上抓出「打侯」真相，表示「臺灣新政協會」還是「台灣新政協會」，在網路上都查不到任何立案或代表人相關資訊以及其他有關協會的歷史活動足跡，這讓她氣炸直言「我要拆穿這種奧步」，引發討論。

林奕華今日在臉書上表示，今日台灣新政協會特別召開記者會，公布恩恩案後新北市民調侯市府表現的民調。而林奕華強調，「一份客觀的民調，委託人跟執行單位都要有公信力，才能說服社會大眾」，因此她也特別查了一下「台灣新政協會」以及「趨勢民調公司」，結果不管是「臺灣新政協會」還是「台灣新政協會」，在網路上都查不到任何立案或代表人相關資訊以及其他有關協會的歷史活動足跡，同時她再搜尋「趨勢民調」，出現吳世昌、徐永明、林佳龍以及sogo案白手套等神奇的字串。

這也讓她直言「此時，不看內容，記者會要公布什麼內容，我心裡大概有底了！」但她更覺得奇怪，這個協會在今天以前，google不到任何已立案資訊。因此她也質疑「難道這個協會成立的目的與宗旨就是打擊侯友宜市長？不然怎會都還沒立案完備，就急著委託民調、開記者會？」林奕華更發現，這個協會的執行長是張宇韶，而他另一個身份是兩岸政策協會副秘書長，也就是去年談話性節目中造謠汙衊，台北市大安區里長在疫情期間招攬出遊，最後又公開道歉說是自己查證不周的名嘴。

林奕華更不解，「既然他有另一個身份，為何又要大費周章成立另一個協會來發布民調？」她指出，「這是似曾相識的操作手法」，透過特定目的的協會、學會，在選舉前如雨後春筍般出現，做著帶風向、似是而非的民調，成員之間又有著高度的重疊性，原班人馬，有著相同的目的，卻用著不同的招牌，但又總是那麼的恰巧，選舉結束後，不是就此消失地無影無蹤，就是停止運作到下一次選舉前又開始出現。

林奕華最後也痛批民進黨，發布這樣的民調到底對誰有好處？ 台灣社會不應容許這種策略性、洗腦式的民調存在，「正正當當、好好經營一塊招牌很難嗎？」她也在文章的留言區強調，她要告訴大家，他們只會用奧步帶風向，「要拆穿這種奧步！」