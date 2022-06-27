驗孕棒是給女性用來檢測是否懷孕的醫療用品，但男性檢測完出現陽性反應是什麼狀況？一名男網友表示，之前家人要買快篩試劑，結果誤買驗孕棒，他就好奇測試看看，沒想到竟出現2條線，嚇得他立刻發文求助，網友們直言「可能是睪丸癌」，建議他盡快就醫。

一名男網友25日在PTT八卦板發文指出，5月快篩之亂時，家中長輩急著要買快篩試劑，結果誤買驗孕棒回來，在好奇心的驅使下，他將驗孕棒拆開來使用，沒想到竟出現陽性反應，讓他崩潰直呼，「有人知道這是怎麼回事嗎？」

貼文一出，不少網友直言，「可能是睪丸癌」、「聽說與睪丸癌有關」、「可能是睪丸癌，這不是開玩笑，快去看醫生」、「快去看醫生，我記得男性如果驗出懷孕很可能是睪丸癌之類的病」、「看醫生吧！原PO本來要搞笑，最後笑不出來」、「蛋蛋的憂傷，看完醫生記得來更新進度」。

實際上，驗孕棒的原理是偵測「人類絨毛膜促性腺激素（hCG）」的濃度，借此判斷是否懷孕，因睪丸腫瘤亦會產生hCG，所以男性使用驗孕棒驗出陽性反應，很可能與睪丸癌有關，不過並非每位睪丸癌患者都有hCG升高現象，因此驗孕棒並不列為檢測是否有睪丸癌的醫療用品。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾表示，睪丸癌好發於35歲以下男性身上，多為先天性隱睪症造成，不過早期發現、早期治療，治癒率極高，建議定期自我檢查，觸摸兩邊睪丸大小是否對稱一致、有無不正常腫脹或變硬等情況，若有疑慮應盡快就醫檢查。