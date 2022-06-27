一名A女學生在2月下旬，向女網友訴說與男老師的感情問題，情緒狀態很不好，女網友擔心女學生的精神狀況跟安危，遂透過學校老師跟女學生在宜蘭就讀學校的老師通報，事情就此傳開。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一名A女學生在2月下旬，向女網友訴說與男老師的感情問題，情緒狀態很不好，女網友擔心女學生的精神狀況跟安危，遂透過學校老師跟女學生在宜蘭就讀學校的老師通報，事情就此傳開。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭某國中今年2月爆師生不倫戀！某男老師與女學生疑私下交往，男師還被另外3名女學生指控課堂上開黃腔、性騷擾等；校方雖已完成相關調查及性平會審議，但因教評會審議出現爭議，縣府教育處表示，將接手審議此案，給予公平公正的行政裁量。

一名A女學生在2月下旬，向女網友訴說與男老師的感情問題，情緒狀態很不好，女網友擔心女學生的精神狀況跟安危，遂透過學校老師跟女學生在宜蘭就讀學校的老師通報，事情就此傳開。

據了解，被控戴姓男老師40多歲未婚、任教20年，爆發此事件後，不少女同學相繼爆料，曾聽過戴師在課堂上說，「我跟你有心電感應」、「我要餵餵你」、「我好喜歡你」等語言騷擾；戴師的言行早已讓學生私下議論「很噁心」，家長痛批戴師將學校當狩獵場、不斷物色女伴，該行為也經校內性平調查屬實。

教育處長王泓翔指出，該案學校處理過程均依據性別平等教育法、校園性侵害性騷擾及性霸凌防治準則等相關法令規定辦理；但因調查過程中，多數教評會委員同時接受案件調查小組以證人身分約談，致教評會開會過程遭外界質疑是否有須迴避不得參與會議的疑慮，且各界關切已造成家長、師生情感撕裂等嚴重紛擾。

王泓翔表示，縣府基於保護學生權益，將依據「高級中等以下教師專業審查會組成及運作辦法」第14條規定，促請學校備妥調查報告與會議等相關資料，將案件送交縣府專審會審議，並將秉持依法行政、勿枉勿縱原則，給予公正公平之行政裁量。