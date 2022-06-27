台北藝術節去年因受到疫情影響，以線上節目為主，今年恢復實體演出，同時又再度有國外節目來台。來自新加坡的策展人鄧富權，以「戲無止盡Endless Drama」為主題，說明不管外在環境如何變動，藝術家的創作力永不會停止，戲會演下去，觀眾也會在。

鄧富權表示，過去2年疫情影響全世界甚鉅，國際情勢上也因資源分配不均，讓人類社會爆發顯性隱性的各類戰爭，面對時局的變化，人類必須不斷調整生活方式去適應新的常態。

疫情下國際節目邀演不易，今年台北藝術節也難得地再度有海外節目來台，包括有編舞家瑪芮娜．麥斯卡利(Marina Mascarell)與舞蹈空間舞團合作的《異托邦喧嘩．沉默不再》（Orthopedica Corporatio），還有自北藝中心「亞當計畫」開始發展的作品《克賽諾牡丹預報》（Paeonia Drive）。此外，還有來自菲律賓的舞者約書亞．賽拉芬（Joshua Serafin），將帶來個人獨舞作品《選美小姐》（MISS）等。

2022年台北藝術節將自8月5日至9月25日，推出14檔節目共65場，在台北表演藝術中心登場。