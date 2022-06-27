電價確定調漲，平均漲幅8.4％，國民黨桃園區議員參選人凌濤說，去年開始各方就提出警訊，經濟部長王美花還曾「雞排對賭不缺電」，如今凍漲4年的電費確定調漲，凌濤痛批王美花半年來「花式邏輯」，對於能源政策失能卻束手無策，讓人民面對疫情、生意慘淡的情況之下，還要陷入「供電不穩」、「電價物價齊漲」痛苦，雪上加霜。

凌濤說，早在今年2月26日，因應烏俄戰爭的變局，國民黨就提及去年台灣自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，將近佔10％。結果蘇貞昌內閣過去對國際局勢過於樂觀，急著辯解，卻忽略所有的評估幾乎建立於「未開戰」的前提。

凌濤說，從去年底開始，台灣的供電問題需要注意，產業各界也紛紛提出建言，卻都被蔡政府當成耳邊風，王美花還掛保證說不會停電，更對賭雞排，結果3月3日全台大停電，他們到經濟部前呼喊：「經濟部長王美花欠全台灣人一塊雞排。」但王美花不認帳。

凌濤還說，王美花3月14打包票，新的天然氣、燃煤找到替代貨源，採購價格比俄羅斯還要便宜。豈料6月23日王美花就改口說，受到俄烏戰爭影響，燃料成本上升，能源價格高漲，電價有不得不漲的壓力。

凌濤痛批，王美花半年來，不停的「花式邏輯」，對於能源政策失能卻束手無策。經濟部今天拍板漲電價，證明政府錯誤能的政策，讓人民面對疫情、生意慘淡的情況之下，還要陷入「供電不穩」、「電價物價齊漲」痛苦。呼籲政府拿出辦法來，不能讓民眾、小商店在疫情期間，增加電價，雪上加霜。