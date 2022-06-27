法國空軍最後一個操作幻象2000C的戰機中隊正式退役，結束其40年的服務歷史，法國空軍繼續以飆風戰鬥機(Rafale Fighter)來接替幻象2000。

被稱為「法蘭西島」(Île-de-France)的2/5戰機中隊(Escadron de Chasse 2/5, EC 2/5)正式解散，也宣示了幻象2000C走入歷史。該中隊在法國軍隊中成立80多年，是法國在第二次世界大戰期間少數有亮點的部隊，與自由法國軍一起對抗納粹。

2/5中隊將在2024年回歸，屆時的新座騎是飆風戰機。

達梭航太(Dassault Aviation)在1978年完成了幻象2000的首飛，不過真正的服役型是幻象2000C，於1983年入列法國空軍，因此幻象2000C是該系列戰機中的早期型，服役至今已達到39年。

幻象2000採用單引擎、三角翼，進氣道有進氣錐設計，外型上與幻象3有些相似，但是其內在已相當不同，在幻象2000C於法國空軍服役時，它是歐洲最先進的戰鬥機之一，是第1種採用了電傳飛控 (系統FBW)，使戰機具有最佳的操控性。同時幻象2000C配備的RDM雷達具有俯視與仰視，和導引超級530中程飛彈(Super 530)的性能，這使得幻象2000C在當時在綜合性能上超過F-16A，因為同時期的F-16A僅有短程飛彈的發射能力。幻象2000C的全內部電子戰系統，也是當年的劃時代設計。

幻象2000C的作戰經驗是在1990年的沙漠之盾，以及1991年的沙漠風暴行動，擔任的是沙烏阿拉伯上空的空中巡邏任務，然後在科威特和伊拉克南部執行打擊和護航任務，可惜沒有機會遇到敵機，因此沒有相關的空戰紀錄。

幻象2000C的首次投放武器是在1995年的波士尼亞戰爭，在戰鬥空中巡邏中，首次投下非導引炸彈；不過在同一年，1架幻象2000D雙座型戰機遭到塞族防空飛彈擊落，2名飛行員被俘。

由於幻象2000C問世時間早，其武裝是1980年代的魔術2型(Magic II)短程追熱飛彈，原本還算先進的超級530D半主動中程飛彈，在1990年代以後，已經落後於時代，因此達梭推出了幻象2000的第2代改進型，也就是幻象2000-5，它具有更大推力的M53引擎與RDY雷達，其武器採用主動雷達導引的雲母飛彈(MICA)，使幻象2000系列戰機，仍然處在先進戰機之林。

然而，法國空軍並沒有升級改進幻象2000C的計畫，因此當超級530飛彈於2012年退役後，幻象2000C就只剩魔術飛彈與30公釐機砲可以使用，性能處於明顯劣勢。

這批退役的幻象2000C可能已有買家，可能是民間業者收購，來擔任假想敵訓練部隊。