上海封城政策解除後，大陸股市觸底反彈，外資也大舉重回中國市場。外資透過滬深港通北向資金6月以來截至24日淨流入達627.29億元人民幣，為今年以來最大單月買超。在中國政府的寬鬆貨幣政策及財政刺激下，統一投信持續看好後續中國股市表現，並較為青睞長期成長趨勢明確或受惠政策的產業，例如太陽能、通訊、基建、智能車、油服（油田服務）、國產軟體及醫藥。

統一投信指出，大陸各地封城政策解除後，供應鏈逐步重回正軌，經濟活動恢復。4月以來，大陸政府也積極推出各項貨幣及財政政策，包括連續降準、降息、加快地方政府專項債發行、加大紓困及補貼等，力保經濟成長的態度明確。受到封城影響，上半年中國經濟成長疲弱，若要達成今年經濟成長目標，下半年中國政府勢必加大釋放政策利多，推動經濟在下半年加速成長。另外，美國在通膨壓力下，下半年也有望降低中國輸美關稅門檻，為中國淨出口帶來助益。

看好產業部分，首先，是受惠政府政策的產業。統一投信表示，根據今年中國政策規劃，基建為穩增長的核心。除了傳統基建外，資料中心也是重要的一環。今年2月，中國政府啟動「東數西算」工程，形成大型資料中心集合，帶動上下游產業發展。近年來，全球能源嚴重供不應求。中國政府為了確保能源供給，於十四五計畫中，將提高國內原油自給率作為計畫的主軸之一，加上國際油價上漲，使海外油氣開發公司資本支出擴張，中國油服公司也因此受惠。

另外，中國政府的國產替代政策，也成為軟體及醫藥產業的利多。統一投信表示，中國製造自主品牌開發，帶動了工業設計軟體需求。在國際大廠打擊盜版及轉型訂閱制的背景下，中國國產軟體具備高性價比優勢，未來海內外市占率有望提升。目前新冠病毒疫苗中，國際大廠都已被確定不會成為中國首批上市的mRNA疫苗。為了達到疫情控制及生產自主，中國過去幾年積極發展醫藥領域，目前國產mRNA供應鏈也隱然成形。若中國2款mRNA疫苗解盲成功，對相關類股而言將是一大激勵。

第二，則是長期成長趨勢明確的產業。統一投信分析，俄烏戰爭後，全球能源轉型加速。根據調查，今年全球太陽能發電機裝機量，將成長3至5成。終端需求強勁，使中國作為主要的太陽能發電設備產地受惠良多。即便受到供應鏈斷鏈影響，原料成本上升，太陽能供應鏈廠商也有轉嫁成本的能力。隨著科技發展，汽車產業智能化，推動智能車設備需求上升。中國電動車產業鏈的規模化，有利中國智能車發展。

不過，統一投信也提醒，房地產為中國經濟三駕馬車之一，第3季為中國房地產企業債務到期高峰期。去年在監管政策壓制下，中國房地產產業受到重挫。建議投資人留意後續房地產企業的債務償還狀況、解封新房交易額是否止跌回升，及中國政府是否鬆綁房地產企業的資金運用限制。另，今年第4季中國將召開二十大會議，奠定未來5年各省級及中央最高領導層人事。第3季為政治鬥爭白熱化時期，中國防疫政策可能反覆不定，進而影響經濟成長。