為搶攻暑假旅遊商機，加上適逢「順天環匯酒店」歡慶3週年，自7/1～9/30推出「Super Summer Deal 夏日限定超值住房專案」搶市，2人以上成行，平日優惠價5,121元起，除可入住13坪大的豪華客房外，再加贈午餐或晚餐及自助早餐兩客。

順天環匯酒店表示，加贈的午餐或晚餐，是從環匯酒店過去三年餐飲銷售排行榜中，最暢銷的前五道經典人氣美食，包含燻肉滑蛋起士三明治、義大利肉醬麵、松露野菇奶油義大利麵、田園南瓜濃湯及烤雞胸肉凱薩沙拉，任選三道。

台中順天環匯酒店2019年7月開幕營運，將近幾年國際旅館業盛行的「精品酒店Boutique Hotel」及「酒店式公寓Serviced Apartment」產品引進中台灣，憑藉著經營團隊在國內外知名飯店的豐富管理經驗、獨特且完善的房型與設施，三年來頗受國內外旅客喜愛，成為台中市區商旅住宿及旅遊度假長、短期住宿的首選。

順天環匯酒店表示，雖然近兩年來國際旅館業深受疫情影響，但酒店無論是短租型精品酒店或長租型酒店式公寓，住房率及客房營收均仍逐年維持穩健成長，預估在屆滿3週年之際，隨著疫情舒緩及政府逐步開放入境管制，自2022年第三季開始，國際旅遊市場將逐漸復甦，該酒店住房率及營收可望再創新高。