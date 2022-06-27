網路家庭（8044）積極搶攻金融科技商機，27日宣布子公司廿一世紀數位科技推出「慢點付」服務，是台灣第一個同時串接BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）、「無卡分期」、「行動支付」三大服務的金融服務，目前註冊用戶超過3萬人，網家董事長詹宏志表示，看好這一新型態的金融服務將帶來破壞式創新，同時也將為網家帶來新營運動能。

美國聯合市場研究公司Allied Market Research指出，2020年BNPL的全球市場規模約為906.9億美元，預估將會以45.7％的年複合成長率增長，2030年將達3.98兆美元規模，顯見BNPL消費模式崛起，正在席捲全球消費者。

詹宏志表示，疫情催化帶動BNPL消費模式不論是在全球市場或台灣，皆出現飛躍式的成長。另一方面，台灣仍有逾800萬人為無信用卡族群，當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者，亦或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級。詹宏志說，BNPL與零售業是「天作之合」，除了可以帶動景氣以外，也符合今日非接觸式支付的趨勢。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇則說明，現在用戶只要年滿20歲，打開Pi拍錢包選擇慢點付，填寫基本簡易資料、簽名後，僅需十秒以的審核時間，即可完成註冊。

周厚宇表示，「慢點付」支付上限最高5萬元，4月導入導入「Pi拍錢包」至今兩個月，註冊用戶數已突破3萬人，使用者年齡介於20～39歲支付金額月增超過60％，展現樂觀成長態勢。

拍付國際總經理韓昆舉則指出，目前Pi拍錢包會員數已突破135萬，應用通路涵蓋線上、線下38萬店點。慢點付上線以來，消費者交易金額最熱門則集中於線上購物與超商超市兩大消費場景，韓昆舉說，Pi拍錢包結合慢點付能同時惠及無卡族與分期需求消費者，是吸引消費者的主要原因。