新北市土城區稍早一名男子為了修補自家遮雨棚，在攀爬外牆的過程中不慎墜落，當下沒了生命跡象，警消趕抵急忙將其送往板橋亞東醫院急救。

這起意外發生在永寧路某社區大樓，69歲的李姓男子今晚6時左右從4樓陽台沿外牆攀爬，欲修補自家遮雨棚，隨後失足墜落，掉至社區中庭。

民眾聞聲趕至，急忙報警處理，警消獲報後到場，發現李男已呈OHCA狀態，緊急送往亞東醫院急救，目前狀態仍不明朗。