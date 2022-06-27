對於戀愛中的人來說，分手訣別無疑是相當痛苦的，面對情傷，有人怨念極重，非要吵得天翻地覆才能解氣；不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座分手很體面，不願意讓前任太難堪，也不想損壞自己形象，所以會選擇用溫和的方式分道揚鑣。

▍巨蟹座

巨蟹座不願意自己的感情生活被太多人關注和議論，所以談戀愛相當低調，面對分手時也會選擇安靜處理，不會歇斯底里的怒罵一通，更不願強詞奪理的讓對方難堪，他們分手會分得很體面，就算心裡再難過也會保持冷靜和淡漠，溫柔懂事得讓人心生疼惜。

▍雙魚座

雙魚座相當重情，從來不會輕易結束一段得來不易的感情，除非真的走到了窮途末路，他們才會萌生分手的念頭。不過心軟又要強的雙魚座，一旦選擇分手，就算心裡難過得要命，也會表現得十分堅強，並且在不傷害對方的前提下，溫柔的結束這段關係，不讓任何人看穿自己的脆弱。

▍天秤座

天秤座嚮往和平與協調，所以面對分手他們都希望能盡量以溫和的方式解決，即便心裡有疙瘩、會難過，他們也不會將傷心狼狽的一面顯露出來，過程中甚至會表現的更加優雅和善。天秤座與人為善、不願樹敵，因此分手後，只要對方態度還能共處，天秤座也能以朋友的方式和前任繼續互動，給彼此保留一份體面。