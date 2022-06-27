電商平台ShopBack宣布獲得新一輪8,000萬美元融資，該輪資金由Asia Partners領投，原有投資者January Capital也有參與本輪募資，目前ShopBack募資總額超過2.3億美元，接下來將持續為用戶和商家開發創新產品，深化其在亞太地區的影響力，未來也將規劃IPO。

ShopBack Group聯合創辦人兼執行長Henry Chan，ShopBack每天為上萬名商家創造了超過百萬的購物瀏覽，消費者可以透過ShopBack平台服務發現優惠、比價產品價格、支付、購買並獲得回饋。

Henry Chan表示，在現在已可見的通貨膨脹、經濟衰退的情況下，希望可以透過ShopBack的服務，讓用戶更聰明的消費，並且省下更多。

ShopBack目前在新加坡、澳洲已推出ShopBack Pay服務，已有超過200萬的用戶可以在3000多家商家使用ShopBack Pay消費。2021年底ShopBack收購東南亞「先買後付」（BNPL）品牌hoolah，作為進軍金融服務領域的重要里程碑。

ShopBack最近也強化管理團隊，包括從通訊軟體龍頭Slack Technologies請來San Oo擔任CTO，並請來具有豐富金融經驗，曾擔任過澳洲上市公司Zip Co Limited CEO的Hamish Moline擔任金融服務董事總經理。

ShopBack台灣總經理隆章琪則表示，這次的募資充分代表投資人對ShopBack營運策略及成果的肯定，今年上半年台灣市場繳出了漂亮成績單，下半年將陸續推出新服務，讓消費者在通膨的壓力下能夠聰明消費並獲得回饋。