台灣宜蘭地方檢察署首次與法務部行政執行署宜蘭分署，在7月5日下午3時進行123聯合拍賣，不動產有宜蘭縣壯圍鄉壯六路附近的2筆土地，動產則有鑽戒、藍寶戒、金戒、米珠項鍊等114件金銀珠寶飾品拍賣，籲請有意投標的民眾千萬不要錯過此次拍賣。

為落實刑法沒收新制，宜檢因此囑託宜蘭分署拍賣被告之壯圍鄉復興段（壯六路附近）2筆土地，拍賣所得款項將用以抵償未扣案之犯罪所得；該被告因偽造有價證券，經台灣高等法院處有期徒刑1年10月，除沒收扣案及未扣案之支票外，並有未扣案之犯罪所得共新台幣1613萬4100元。

而此次拍賣的金銀珠寶飾品共有114件，該等飾品均經法院認定為刑事被告犯罪所得而經沒收之物，部分已置放在宜檢贓物庫10餘年，落實法務部積極清理贓證物庫的政策，乃囑託宜蘭分署拍賣該等飾品。

在宜蘭縣金銀珠寶商業同業公會完成鑑價程序後，114件飾品將分6標拍賣，除有純金999金戒、天然藍寶等物品外，其中1標有93件飾品，自93年起即由宜檢扣案至今，雖部分經鑑為人造鑽、非原廠手錶等市場價值較低物品，但透過拍賣可清理放在贓物庫已久的物品，並增加國庫收入。

民眾若對123聯合拍賣日的物件想獲得進一步了解，相關資訊可至法務部行政執行署全球資訊網（http：／／www.tpk.moj.gov.tw）或宜蘭分署全球資訊網（http：／／www.ily.moj.gov.tw）查詢。