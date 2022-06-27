台新金（2887）與新光金（2888）雙「新」合併案傳聞，一度造成6月6日新光金爆量攻上漲停，如今遭到證交所今（27）日宣布，因合併可行性評估案，前者涉誇耀廣告宣傳、後者有獨董反對揭示特定公司名稱下，仍任意發布未確定之消息，因而，證交所雙雙開罰10萬元違約金。

證交所表示，台新金年6月2日公告「董事會決議啟動與新光金融控股股份有限公司合併之可行性評估」重大訊息一案，經查其重訊內容涉有誇耀性或類似廣告宣傳文字之描述，以及任意發布尚未確定之消息，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第2款及第3款之情事，故處以違約金10萬元。

另外，證交所也指出，新光金於今年5月20日董事會決議通過成立專案小組進行與他金控公司併購之可行性評估一案，經查該案併購對象尚非確定，新光金在獨立董事反對揭露特定公司名稱下，仍任意發布尚未確定之消息，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第3款之情事，故證交所處以違約金10萬元。