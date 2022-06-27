1名女網友被目擊在高樓層的住家，頭伸出窗外在「煮飯」，原來她把電磁爐和鍋具放在冷氣室外機的上方。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

這是生活小智慧還是恐怖行為？1名女網友日前被目擊在高樓層的住家，頭伸出窗外竟在「煮飯」，原來她把電磁爐和鍋具放在冷氣室外機的上方，疑似為了避免油煙飄在屋內，其他網友笑說「房東表示：屋內不準開火」、「煮到一半下雨就變湯了」，也有人說是生活智慧王。

臉書「爆廢公社」日前分享1名網友的貼文，影片中1名住高層樓的女子頭探出自家窗戶正在「煮飯」，仔細一看原來女子把電磁爐和平底鍋搬到窗戶外的「冷氣」上方，就這樣煮起飯來，疑似就是為了防止油煙飄散在家裡，才會整組器具搬到「戶外」使用。

1名女網友被目擊在高樓層的住家，頭伸出窗外在「煮飯」，原來她把電磁爐和鍋具放在冷氣室外機的上方。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

臉書標題寫到「今晚，吃外面」；其他網友紛紛留言「掉下去砸到誰，燙到誰！怎會有這樣的人啊！永遠都沒有危機感」、「房東表示：屋內不準開火」、「煮到一半下雨就變湯了」、「最快的散熱方式」、「應該是在居隔的，辛苦她了」、「室外機：我身體燙就算了，沒想過我的頭也會燙」、「生活智慧王」、「掉下去又是另一個故事了」、「身為住在套房每次煮東西都滿屋充滿味道的我，覺得蠻聰明的」、「租屋處不能開伙的痛苦」。