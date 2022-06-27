中央銀行公布5月存款不足退票統計，退票金額27.49億元，雖然因基期低，月增二位數20.46％，但較去年同期年減達21.01％，代表本土疫情雖升溫，但政府持續紓困下，企業受影響沒有去年嚴峻。

央行統計指出，5月票據交換張數651.44萬張，較4月增加67.75％，票據交換金額為1兆2,871億元，較4月增加33.32％，主要是5月較4月增加2個營業日及2個月底峰日，票據張數及金額均增加。交換票據通常在月底達到高峰，俗稱月底峰日，5月有2個月底峰日，4月沒有。

5月存款不足退票張數共4,263張，占票據交換張數比率為0.07％，存款不足退票金額27.49億元，占票據交換金額比率為0.21％。當月退票張數比率與金額比率分別較4月略減0.01個百分點及0.03個百分點，主要因5月退票張數及金額增幅，分別較票據交換張數及金額增幅小的結果。

統計並顯示，5月公司戶退票張數占全體退票張數的比重，較4月減少4.05個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重，較4月減少2.45個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。另當月退票金額1億元以上大戶，僅1戶公司戶，金額1.7億元。